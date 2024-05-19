Клопп проведет последний матч во главе «Ливерпуля». «Красные» выиграли все заключительные туры на «Энфилде» в истории АПЛ

«Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ.

Юрген Клопп проведет прощальный матч во главе «красных». Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи за 1.15. На «МЮ» предлагают коэффициент 16.5, ничья идет за 10.5.

«Ливерпуль» выиграл все последние туры на «Энфилде» в истории АПЛ. При этом в последних 4-х матчах нынешнего сезона «красные» одержали лишь одну победу. Если «Вулверхэмптон» не проиграет, сыграет коэффициент 6.00. Победа «волков» с форой (+2.5) идет за 1.97.

Матч пройдет 19 мая и начнется в 18:00 мск.