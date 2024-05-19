Клопп проведет последний матч во главе «Ливерпуля». «Красные» выиграли все заключительные туры на «Энфилде» в истории АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

«Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ.

Юрген Клопп проведет прощальный матч во главе «красных». Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи за 1.15. На «МЮ» предлагают коэффициент 16.5, ничья идет за 10.5.

«Ливерпуль» выиграл все последние туры на «Энфилде» в истории АПЛ. При этом в последних 4-х матчах нынешнего сезона «красные» одержали лишь одну победу. Если «Вулверхэмптон» не проиграет, сыграет коэффициент 6.00. Победа «волков» с форой (+2.5) идет за 1.97.

Матч пройдет 19 мая и начнется в 18:00 мск.

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3 комментария
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Ответ shadow82
Эпоха закончилась. Кто ж виноват, что она пришлась на эпоху Пепа. Ливерпуль давал огня и был достойным соперником. Дай бог, следующая эпоха будет лучше.
Это не эпоха пепа, а саудитов, купивших апл с потрохами от судей до самой лиги.
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Эпоха закончилась. Кто ж виноват, что она пришлась на эпоху Пепа. Ливерпуль давал огня и был достойным соперником. Дай бог, следующая эпоха будет лучше.
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Конец эпохи. И он должен быть на мажорной ноте
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