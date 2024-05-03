Сумасшедшая ЛК: 11 голов в двух 1/2, «Вилла» пропустила четыре и больше не фаворит

Четверг в еврокубках всегда полон событий. Лиге Европы было интересно, но слегка предсказуемо, а в Лиге конференций команды, считавшиеся аутсайдерами, разбушевались в выездных матчах!

Предматчевые расклады ЛК ничего не значат: «Олимпиакос» и «Брюгге» очень напугали грандов

В полуфиналах ЛК «Астон Вилла» принимала «Олимпиакос», а «Фиорентина» – «Брюгге».

Перед матчем во Флоренции букмекеры особо не сомневались ни в победе (1.76), ни в конечном проходе итальянцев (1.51). «Брюгге» же, мало того что дважды сравнивал счет, так еще и сделал это второй раз вдесятером после удаления.

Чуть-чуть не удалось дотерпеть – в конце все же забил Мбала Нзола. Так что «Брюгге» привезет домой 2:3 из Италии. Любопытно, что букмекеры все равно не сомневаются в «Фио» – 1.36 на проход против 3.20 у бельгийцев . Даже ниже на итальянцев, чем до первой игры.

В случае с «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» все казалось еще более предсказуемым – на домашнюю победу англичан был коэффициент 1.37, на проход в финал – 1.27.

А вышло 0:2 к 29-й минуте из-за дубля Аюба Эль-Кааби. Хотя «Вилла» сравняла счет в начале второго тайма, греки не успокоились – Эль-Кааби оформил хет-трик, реализовав пенальти, а потом после рикошета забил Сантьяго Эссе. В конце еще и Дуглас Луис не забил свой пенальти, промазав мимо.

«Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» 2:4! Невероятно, ведь выиграла 19 матчей дома из последних 25 в АПЛ, а с греками не справилась. И теперь проход «Виллы» оценен аж в 4.10, а «Оли» – только лишь в 1.24 .

У одних из 1.27 в 4.10, у других – из 3.62 в 1.24. Всего за полтора часа. Сумасшествие.

В ЛЕ «Байер» – еще ближе к мечте, «Аталанта» и Миранчук все решат дома

«Аталанта» ехала в Марсель с 2.71 на победу и 1.46 на проход, у французов было соответственно 2.56 и 2.64. Шансель Мбемба забил в ответ на гол Джанлуки Скамакки – 1:1 было к 20-й минуте, так и осталось.

Перед домашним матчем ничего не меняется – проход «Аталанты» оценен в 1.44, «Марселя» – в 2.80 .

«Байер», вероятно, уже отомстил «Роме» за поражение в полуфинале ЛЕ год назад – 2:0 в гостях с голами Флориана Виртца и Роберта Андриха. Этого, кажется, и ждали – было 2.17 на победу гостей в Риме и всего 1.26 на проход «Байера».

Теперь шансы «Ромы» выглядят микроскопическими – 14.50 против 1.02 у «Байера» . По проценту вероятности это 7% против 98%.

«Байер» укрепился в роли фаворита, а в Эмери совсем не верят

Коэффициенты на завоевание трофея Лиги Европы выглядят так:

А вот расклад в Лиге конференций:

8 мая в среду пройдет матч «Брюгге» – «Фиорентина». В четверг, 9 мая, ЛК узнает второго финалиста в паре «Олимпиакос» – «Астон Вилла», а также участников финала ЛЕ по результатам игр «Байер» – «Рома» и «Аталанта» – «Марсель».

Раздел «Ставки» на Спортсе

Новые расклады Кубка: «Зенит» остается фаворитом, Суперфинал со «Спартаком» – все ближе

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Naomi Baker