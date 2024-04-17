10 млрд рублей букмекерских отчислений направят на финансирование Игр дружбы

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Совет Федерации утвердил законопроект о финансировании Игр дружбы.

Согласно законопроекту, который ранее приняла Госдума, ЕРАИ должен направить организатору турнира 25% всех целевых отчислений, удержанных с букмекеров в год проведения турнира.

«Планируется направить на финансирование проведения Игр дружбы целевые отчисления от азартных игр в размере 10 млрд рублей, а также 12 млрд рублей из иных источников», – говорится в заключении Совфеда.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года.

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