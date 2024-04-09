Госдума приняла закон о финансировании Игр дружбы за счет отчислений букмекеров

Четверть отчислений российских букмекеров пойдет на финансирование Всемирных игр дружбы.

Соответствующий законопроект принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, ЕРАИ должен направить организатору турнира 25% всех целевых отчислений, удержанных с букмекеров в год проведения турнира.

Ожидается, что размер финансирования Игр дружбы за счет букмекерских отчислений составит порядка 6 миллиардов рублей.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года.

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