«Спартак» уволил Абаскаля. Коэффициент на проход «Зенита» в «Фонбет» Кубке Росиии вырос на «единицу»

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля.

В субботу на выезде «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 0:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги. «Красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 35 очков в 23 матчах.

«Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч Кубка России 17 апреля, через три дня, букмекеры уже успели отреагировать на данное событие. Коэффициент на проход «Спартака» возрос с 7.30 до 8.30 (12% вероятности). Команду к матчу будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

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