«Спартак» уволил Абаскаля. Коэффициент на проход «Зенита» в «Фонбет» Кубке Росиии вырос на «единицу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Гильермо Абаскаль Ставки

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. 

В субботу на выезде «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 0:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги. «Красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 35 очков в 23 матчах.

«Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч Кубка России 17 апреля, через три дня, букмекеры уже успели отреагировать на данное событие. Коэффициент на проход «Спартака» возрос с 7.30 до 8.30 (12% вероятности). Команду к матчу будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

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14 комментариев
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Дайте мостовому до конца сезона поработать!
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Посмотрим, сливали ли игроки Абаскаля или просто играть не умеют.
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Ждём Стаса
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Хорошо поздравили с 35летием) и неустойку в конверте подарили 🤑
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Ответ Роман Комаров
Зениту хана!
Борща навернул ?
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Даже фанаты Спартака признавали, что он последнее время усердно сливал сам себя. Лишь бы неустойку получить. Может, это и к лучшему, тренер с таким подходом лишен мотивации выигрывать.
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на конец-то. Верните товарища РОМАНЦЕВА
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Во гады, перед матчем с Зенитом. Сейчас на всплеске эмоций могут и бой дать Зениту. Не могли 3 дня подождать что ли?
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Царя на трон!
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Ахаха)) Круг замкнулся и начался новый)
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Ответ ттт нет
на конец-то. Верните товарища РОМАНЦЕВА
Он при Карпине работал в тренерском штабе. И чего?
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