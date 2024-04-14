В чем «Байер» лучший в Бундеслиге? Гайд по тому, на что ставить в концовке чемпионата

После сегодняшнего матча с «Вердером» «Байер» может досрочно гарантировать себе чемпионство. Разбираемся: на что ставить в конце сезона, какие тренды еще живы и как менялась вероятность чемпионства за этот год.

«Байер» – лучший по пропущенным мячам, но в атаке уступает «Баварии»

Изъезженная, превратившаяся в штамп фраза «защита выигрывает титулы» (чаще всего применимая к НБА и НХЛ) – показатель сезона «Байера». Команда пропустила всего 19 мячей за 28 туров – с отрывом лучший результат – вторые «Лейпциг» с 33 пропущенными голами.

Тут есть паттерн – «Байер» просто обожает пропускать в начале матча, видимо, тогда и включается мотивационная часть от Хаби Алонсо. 26% пропущенных мячей – в промежутке с первой по 15 минуту, далее идут последний 15 минут первого тайма и начала второго – 21%. При этом средний кэф на голы в это время: 2.00 (в первые 15 минут), 1.87 (конец первого тайма) и 1.88 (начало второго тайма). И да, миф о том, что «Байер» забивает в концовках... всего лишь миф. После 76 минуты забивается в среднем лишь 0,57 мяча (2,57 до этого момента). А максимальное количество голов – всего два на этом отрезке.

Если рать сегодняшний матч с «Вердером», то коэффициенты распределились так (берем эти же отрезки) – 2.55, 2.06, 2.08.

По забитым мячам тоже есть свои отрезки, но ключевой тренд – вязкий старт и включение во втором тайме. Так, из 69 забитых голов распределение вот такое:

1-15’ – 7 забитых;

16-30’ – 9 голов;

31-45’ – 14 забитых;

46-60’ – 12 голов;

61-75’ – 14 мячей;

76-90’ – 13 забитых.

Разговоры в перерыве подстегивают команду, хотя и тактика меняется – Алонсо четко подстраивается под соперника, но и про перестройку не забывает. У «Баварии» – 82 забитых мяча, но там и английский чит-код по имени Кейн.

Вопреки расчетам

Перед стартом сезона суперкомпьютер Opta давал меньше 1% на титул – и это тот самый случай, когда машина ошиблась.

Плюс есть шанс на то, что состоится беспроигрышный сезон у команды Хаби Алонсо: кроме первого титула Бундеслиги «Байер» в матче с «Вердером» может повторить рекордную беспроигрышную серию «Ювентуса»-2011/12 во всех турнирах – 43 матча. На это дают минимальные 1.03.

Как говорит аналитическая модель Twenty First, вероятность нынешней беспроигрышной серии – менее 1%. Ждем рекорда и анбитена!

«Байер» может стать третьей непобедимой командой топ-5 в XXI веке. Правда, у «Ювентуса» и «Арсенала» по 38 матчей без поражений в сезоне, но будет ли менее великим «Байер» с 34 играми? Он же не виноват в количестве команд Бундеслиги. Команда Алонсо компенсирует и не проигрывает вообще во всех турнирах.

В марте «Байер» продлил бесконечную серию без поражений четырьмя победами в Бундеслиге и драматичным противостоянием с «Карабахом» в Лиге Европы, когда в обоих матчах приходилось спасаться с 0:2.

Трудно сказать, что «Байер» покорил новую высоту качества. Видно, как трудно поддерживать элитный уровень, когда в атакующем трио реально хорош только Флориан Виртц (Патрик Шик становится опасен только после 90-й минуты).

И главное (как и последнее), «Байер» = оверперформ по всем фронтам. В следующем сезоне будет гораздо сложнее, ведь звезды точно поедут в другие клубы, а Алонсо придется перекраивать состав. Это не «Бавария» проиграла чемпионскую гонку , просто «Байер» проводит рекордный сезон. Попробуйте переубедить.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Leon Kuegeler, Lars Baron