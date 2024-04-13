«Зенит» оторвется от «Краснодара» на 4 очка, если победит «быков» на выезде. Лидер РПЛ котируется фаворитом

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«Краснодар» примет «Зенит» в 24-м туре чемпионата России.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ, «Краснодар» отстает на одно очко.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 2.42. На ничью можно поставить за 3.40, на победу хозяев – за 3.20.

Игра состоится 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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3 комментария
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Гениально, а без этой статьи тяжело было бы догадаться.
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А если проиграет отстанет на 2 .
Гениальный пост 😁
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Ответ Otto Kretschmer
Гениально, а без этой статьи тяжело было бы догадаться.
Нужно же как-то пропиарить буков
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