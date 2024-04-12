Бывший собственник «Мелбет» пытается отобрать бизнес у действующего. Подан иск на 100 миллионов

Генерального директора «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали сотрудники правоохранительных органов. В начале апреля Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Адвокат Игоря Ляпустина Алексей Цаплин заявил для РБК, что уголовное дело – попытка предыдущего владельца компании вернуть ее: «Потерпевший, ранее судимый за незаконную игорную деятельность, хочет вернуть себе эту саму игорную деятельность».

Ляпустин и Градуленко служили вместе. Вместе и развивали бизнес

На заседании выяснилось, что заявление на главу «Мелбета» подал его бывший партнер Александр Градуленко, которого называли «королем игорного бизнеса Приморья». Директор когда-то крупнейшей игорной сети на Дальнем Востоке около пяти лет назад стал банкротом. Издание MSK1 раскопало историю дружбы офицеров. Основное:

В конце 90-х Игорь Ляпустин служил в ВМФ. Вероятно, на службе он и познакомился с будущим бизнес-партнером Александром Градуленко. Градуленко участвовал в войне на Северном Кавказе в составе десантно-штурмового батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. В 1999 году вернулся с медалью «За отвагу» и ранениями во Владивосток, где продолжил службу в местной части. Дослужившись до звания капитана мужчина решил закончить военную карьеру и начал развиваться в бизнесе.

Занимался продажей авто, строительством и даже доставкой еды. Но главным активом офицера стала компания «Седьмой континент» — крупнейшая в Приморье сеть азартных игр, больше известная под брендом казино «Христофор Колумб».

В 2016 году (в то же время, когда Градуленко получил судимость за незаконную организацию игорной деятельноти) в документации «Мелофона», впервые появляется имя сослуживца Градуленко – Игоря Ляпустина. Уже в 2017 году его доля в букмекерском бизнесе возрастает с 1 до 50%. Второй половиной с 2019 года завладела кипрская компания «Таглагас ЛТД». Букмекерскую контору записали на человека, который никогда ранее не имел опыта предпринимательства и управления компаниями. Согласно данным «Контур.Фокус», «Мелбет» («Мелофон» и «Твоя ставка») – первый и единственный бизнес, который вел Игорь Ляпустин.

«Мелбет» остается партнером Первой лиги. Компания – в десятке крупнейших букмекеров

«Мелбет» в 2023-м стал девятым в рейтинге российских букмекерских компаний: опередил, например, «Марафон». Впереди «Фонбет», «Винлайн», «Лига ставок», «Бетбум», «Бетсити», «Пари», «Олимпбет» и «Балтбет».

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в телеграм-канале опубликовал финансовые подробности работы «Мелбет». В 2022-м выручка компании составила 24 миллиарда рублей, в 2023-м – 24,4 млрд. Это единственная компания, у которой не оказалась существенного прироста за год. При этом доля рынка в 2022-м составляла 3,5%, а в 2023-м снизилась до 2%. «Мелбет» – титульный спонсор Первой лиги. ФНЛ как управляющая структура для ТАСС уточнила: «Футбольная национальная лига следит за событиями. «Мелбет» подтвердил, что эта ситуация никак не повлияет на наши партнерские отношения».

И что теперь?

Дочерняя структура букмекера «Мелбет» сменила генерального директора. Вместо Игоря Ляпустина руководителем ООО «Твоя ставка» назначена Алена Курдубаева, следует из данных ЕГРЮЛ. Дочерняя компания была зарегистрирована в октябре 2022 года. До 10 апреля Ляпустин, который также владеет 49,99% акций «Мелбета», занимал пост гендиректора «Твоей ставки».

«Решение было принято несколько недель назад, изменения в ЕГРЮЛ отразились только сейчас. С последними событиями (задержание Ляпустина – прим. Sports) это никак не связано», – заявил представитель БК «Мелбет».

И все это на фоне падения трафика. Коротко: общий трафик легальных российских БК в марте вырос на 25,19% и составил 131,89 млн пользователей. Лидером по объему трафика остался «Фонбет» (69,5 млн). Вторым идет Winline (13,5 млн), третье место разделили BetBoom и PARI (по 9,8 млн посещений).

Наибольшее падение показала букмекерская компания «Мелбет» – ее трафик упал на 40% по сравнению с февралем.

А это свежий комментарий одного из крупнейших акционеров букмекерской компании «Мелбет» Марии Кеббул:

«Ситуация вокруг Игоря Ляпустина, совладельца компании «Мелбет», занимающего пост генерального директора в течение последних восьми лет, вызывает озабоченность и недоумение. Некто Александр Градуленко подал в правоохранительные органы заявление, согласно которому Ляпустин якобы похитил его долю в компании.

Совершенно не очевидно, почему данный гражданин не предъявил свои претензии в рамках гражданского судопроизводства, ведь споры о принадлежности долей должны решаться именно так. Почему он молчал последние восемь лет и не предъявлял никаких претензий к господину Ляпустину?

Я выражаю искреннюю поддержку моему бизнес-партнеру Игорю Ляпустину, с которым мы в течение многих лет ежедневно работаем, и желаю ему скорейшего законного разрешения данного процесса. Являясь основным владельцем компании «Мелбет», хочу заверить наших уважаемых партнеров и клиентов в том, что мы активно продолжаем свою деятельность на рынке легального российского беттинга, ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств, держим уверенный курс на поддержку и развитие отечественного спорта и стремимся к достижениям поставленных в этом направлении целей», – заявила Кеббул.

Ждем, что дальше.

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Фото: РИА Новости /Виталий Аньков; Суды общей юрисдикции города Москвы; melbet.ru/ru/sport