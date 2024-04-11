Букмекеры не верят, что «ПСЖ» пройдет «Барсу» после 2:3 в Париже
«Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в Париже в 1/4 финала ЛЧ.
До первой игры на выход парижан в полуфинал давали коэффициент 1.74, на проход каталонцев – 2.17.
Сейчас «Барса» котируется явным фаворитом противостояния – 1.26 против 4.10 у ПСЖ».
Ответная игра состоится 16 апреля в Испании.
28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше
Быть может, мне, как фанату Барсы, так проще наблюдать за матчем, но шансы у ПСЖ точно есть
Мбаппе два матча подряд не провалит