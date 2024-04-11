Букмекеры не верят, что «ПСЖ» пройдет «Барсу» после 2:3 в Париже

«Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в Париже в 1/4 финала ЛЧ.

До первой игры на выход парижан в полуфинал давали коэффициент 1.74, на проход каталонцев – 2.17.

Сейчас «Барса» котируется явным фаворитом противостояния – 1.26 против 4.10 у ПСЖ».

Ответная игра состоится 16 апреля в Испании.

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