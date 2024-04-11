Букмекеры не верят, что «ПСЖ» пройдет «Барсу» после 2:3 в Париже

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«Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в Париже в 1/4 финала ЛЧ.

До первой игры на выход парижан в полуфинал давали коэффициент 1.74, на проход каталонцев – 2.17.

Сейчас «Барса» котируется явным фаворитом противостояния – 1.26 против 4.10 у ПСЖ».

Ответная игра состоится 16 апреля в Испании.

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28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше

8 комментариев
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При всей моей любви к Барселоне, Париж все ещё является фаворитом в этой паре, слишком уж много потерь у сине-гранатовых из-за травм, так ещё и Кристенсен с Роберто пропустят ответку по причине перебора ЖК, но все равно верим в Барсу любим Барсу
+6
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А чё случилось? Нам же тут рассказывали, что у ПСЖ лёгкая сетка и они уже в финале
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Букмекеры барсу представили андердогом 4 к 1 перед матчем) все что нужно знать о букмекерах) А так победы барсе!
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Париж все еще фаворит
Быть может, мне, как фанату Барсы, так проще наблюдать за матчем, но шансы у ПСЖ точно есть
Мбаппе два матча подряд не провалит
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Просто они не знали игру Барсы перед матчем, и Барса объяснила им
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да кто такие букмекеры?? Мы болельщики не верим в псж
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Ответ Oriol RomeuGOAT
При всей моей любви к Барселоне, Париж все ещё является фаворитом в этой паре, слишком уж много потерь у сине-гранатовых из-за травм, так ещё и Кристенсен с Роберто пропустят ответку по причине перебора ЖК, но все равно верим в Барсу любим Барсу
согласен, тем более нет правил выездного гола. Париж может победить с перевесом в два мяча. Будем надеяться, что Хави и команда не дрогнут
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