Аморим – явный фаворит на назначение в «Ливерпуль». Нагельсманн – 2-й, Де Дзерби – 3-й у букмекеров

Рубен Аморин считается фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля».

Букмекеры уверены, что тренер «Спортинга» летом возглавит английский клуб вместо Юргена Клоппа. На его назначение дают коэффициент 1.50.

Шансы остальных кандидатов сильно ниже – Юлиан Нагельсманн котируется за 6.00, Роберто Де Дзерби – за 7.00.

Кто возглавит «Ливерпуль» летом по версии букмекеров:

1. Рубен Аморим («Спортинг») – 1.50

2. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 6.00

3. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 7.00

4-5. Пеп Лейндерс – 9.00

4-5. Хаби Алонсо («Байер») – 9.00

Ставки на Спортсе

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