Аморим – явный фаворит на назначение в «Ливерпуль». Нагельсманн – 2-й, Де Дзерби – 3-й у букмекеров

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо Спортинг премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Ставки на спорт Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Юлиан Нагельсманн Ставки на футбол Ставки на сегодня Пеп Лейндерс Ставки

Рубен Аморин считается фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля».

Букмекеры уверены, что тренер «Спортинга» летом возглавит английский клуб вместо Юргена Клоппа. На его назначение дают коэффициент 1.50.

Шансы остальных кандидатов сильно ниже – Юлиан Нагельсманн котируется за 6.00, Роберто Де Дзерби – за 7.00.

Кто возглавит «Ливерпуль» летом по версии букмекеров:

1. Рубен Аморим («Спортинг») – 1.50

2. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 6.00

3. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 7.00

4-5. Пеп Лейндерс – 9.00

4-5. Хаби Алонсо («Байер») – 9.00

Ставки на Спортсе

Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой фаворит: Юрген Клопп
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий