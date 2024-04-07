Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме
Вот это да! «Манчестер Юнайтед» ужасно отыграл против «Ливерпуля» в первом тайме, а потом вытащил игру на самом лучше отрезке соперника по чемпионату.
Топовая игра после перерыва.
0:14 по ударам в первом тайме. И не проиграли?
Да, именно так «МЮ» отыграл до перерыва – пропустил от Луиса Диаса в середине первого тайма, а закончил с дикой статистикой в ноль ударов, тогда как соперник пробил 14 раз и в створ четыре.
После перерыва Бруну Фернандеш сравнял счет ударом издалека после ошибки Джарелла Куансы – перехватил его передачу и тут же пробил через вышедшего из ворота Куивина Келлехера. На 67-й минуте Кобби Майну красиво вывел «МЮ» вперед.
Хозяева не смогли дотерпеть – Арон Уан-Биссака свалил Харви Эллиотта, а Мохамед Салах реализовал пенальти – 2:2. Напомним, матч первого круга завершился вничью 0:0 – это единственная игра, в которой «Ливерпуль» не забил в сезоне.
А «МЮ» победить ему так и не удалось. Но по ударам «Ливерпуль» все-таки превзошел его троекратно – 28:9.
Из трендов «Ливерпуля» сработало почти все. А второй тайм – нет
Что отмечалось перед игрой:
● В 41 матче АПЛ до этого дня «Ливерпуль» проигрывал лишь дважды. Оба раза это случилось в Лондоне – от «Тоттенхэма» (1:2) и «Арсенала» (1:3). Манчестер мог добавиться в этот список. Тогда бы сыграл коэффициент 5.05.
Но и «МЮ» не проиграет» за 2.45 – тоже солидно. Хотя получается, что по-прежнему за последний год «Ливерпуль» проигрывает только в Лондоне.
● «Ливерпуль» нечасто забивает меньше двух в сезоне. В 30 предыдущих матчах так было девять раз. Также было семь матчей с двумя голами, восемь игр – с тремя, а еще шесть – с четырьмя.
Против «МЮ» с игры «Ливерпуль» забил один, но всего в матче все-таки отличился дважды. Правда, букмекеры к этому давно привыкли, так что даже ТБ2 на голы «Ливерпуля» предлагался всего за 1.57.
Зато был еще вариант с голами «Ливерпуля» в обоих таймах – с хорошим коэффициентом 1.91.
● А теперь главное. В первых таймах лучше «Ливерпуля» играют три команды АПЛ. Но «Ливерпуль» – абсолютно лучшая команда сезона по игре во вторых таймах. Из 30 не было выиграно только семь! Тогда как «МЮ» их проиграл 13 раз. Но в этом матче второй тайм остался именно за «МЮ» – в нем счет 2:1.
На победу «Ливерпуля» во втором тайме предлагалось 1.85, на победу или ничью «МЮ» – 1.83.
Кстати, во втором тайме «МЮ» хоть и бил по воротам реже (9:14), но попадал в створ чаще (5:3). По угловым – равенство.
* * *
В чемпионской гонке все стало еще плотнее – у «Арсенала» и «Ливерпуля» по 71 очку, у «Ман Сити» – 70. «МЮ» идет шестым, отставая на восемь очков от пятого места.
Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды
Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?
Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; Gettyimages.ru/Shaun Botterill