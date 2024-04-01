Winline направит 18 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе» – по 1 млн за каждый гол в 22-м туре РПЛ

Букмекерская компания Winline направит 18 млн рублей в «Российский Красный Крест».

Winline умножил на миллион рублей количество мячей (18), забитых в 22-м туре РПЛ. Эта сумма пойдет на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе».

22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В здании также возник пожар. В результате теракта погибли более сотни человек, многие ранены.

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