Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили
Добьют карьеру окончательно?
По ходу 10-месячной дисквалификации вокруг Сандро Тонали новый шум: добавились обвинения от английской футбольной ассоциации. Сейчас он в бане за ставки до перехода, теперь претензии уже как игроку «Ньюкасла».
50 нарушений за два месяца – уже в Англии. Как так?
Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» за 64 миллиона евро в июле 2023-го – это важно для ориентира.
ФА только что сообщила о 50 нарушениях Тонали регламента по ставкам в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – то есть в период, когда он уже был игроком «Ньюкасла».
Получается, у Тонали теперь будут проблемы еще и с английской федерацией, потому что проблема общая, но проявления разные – и у ФА точно полно инструментов для отдельного наказания. И прецеденты есть, Айвен Тоуни только-только вышел из бана.
На новые обвинения Тонали должен ответить до 5 апреля. Не так уж много времени на подготовку позиции – всего неделя.
Тонали не играет с октября. Отбыл половину срока за ставки на свой «Милан»
26 октября 2023-го Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев, его обязали пройти восемь месяцев реабилитационных мероприятий и сделать не менее 16 публичных выступлений.
На допросе Тонали признавался, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за клуб. А еще он сообщил следователям, что страдает лудоманией. Признание и сотрудничество со следствием помогли уменьшить срок дисквалификации, но все равно получилось десять месяцев вместо, например, семи у Николо Фаджоли – так как Тонали ставил на игры своей команды.
La Gazzetta dello Sport пишет, что наказание от ФА может уложиться в те же десятимесячные сроки, но ассоциация способна и продлить его, если посчитает количество нарушений слишком большим за столь короткое время. Пока самый длительный запрет был как раз у Айвена Тоуни – восемь месяцев за 232 нарушения в течение четырех лет.
Последний матч на данный момент Тонали провел 25 октября – сыграл 25 минут за «Ньюкасл» против «Боруссии» в Лиге чемпионов.
С тех пор прошло пять месяцев. Впереди еще пять – к концу августа Тонали уже получил бы возможность играть, теперь это уже не так очевидно.
«Ньюкасл» без Тонали затерялся в середине таблицы АПЛ и уже не вмешается в борьбу за ЛЧ, но еще может попасть в еврокубки. Италия прошла на Евро и попала в непростую группу с Испанией, Хорватией и Албанией. Все эти задачи клуб и сборная будут точно решать без Тонали.
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Фото: Gettyimages/Stu Forster
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