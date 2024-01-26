Египет 7 раз подряд сыграл вничью на Кубке Африки

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Сборная Египта вышла в плей-офф Кубка Африки набрав три очка в группе.

Египтяне трижды сыграли вничью с одинаковым счетом 2:2 – с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком. С учетом предыдущего Кубка Африки сборная Египта сыграла вничью на турнире в 7 матчах подряд.

В 1/4 финала египтяне сыграют против сборной Конго. На ничью в основное время дают коэффициент 2.90.

Матч состоится 28 января, начало – в 23:00 мск.

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