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Медведев упустил победу на Australian Open, ведя в счете 2:0. Победу Синнера можно было поймать за 11.50

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Даниил Медведев проиграл финал Australian Open, хотя вел 2:0 по сетам у Янника Синнера. Перед матчем итальянец шел фаворитом, но андердог-чуда не случилось – победа 3:2, и 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович.

В матче была настоящая карусель, смотрите сами на эти горки.

 

После первого сета букмекеры поверили в россиянина, смотрите – 10.50 на победу Янника. После второго сета – еще больше, целых 11.50! Кто-то успел поймать коэффициент в лайве!

Медведев – первый в истории, кто отдал два финала «Шлемов» с 0:2 по сетам. До него на Australian Open такого вообще не случалось. 

– Я не думал так уж много о матче с Рафой, потому что действительно пытался оставить это в прошлом. Так что не считаю, что тот финал сейчас сработал мне в минус. Иначе было бы намного больше поражений, – попытался объяснить Медведев на пресс-конференции. – Когда повел 2:0 по сетам, я же не остановился и не стал просто с задней линии выбрасывать свечки. Я вообще совершил не так много грубых ошибок. Просто Янник стал играть лучше, чуть иначе тактически. Я сражался. Говорил себе: надо продолжать, даже если завтра не будешь чувствовать ног».

При этом финал Australian Open между Янником Синнером и Даниилом Медведевым стал 35-м пятисетовым матчем на турнире этого года.

«Большой шлем» повторил рекорд Открытой эры по количеству пятисетовиков. Он был установлен на US Open-1983.

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Фото: Nafoto/Global Look Press

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