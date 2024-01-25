Со счетом 0:0 завершились 3 матча в последний день группового этапа Кубка Африки. До этого нулевых ничьих не было

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Сразу три матча в заключительный день группового этапа Кубка Африки завершились со счетом 0:0.

Такой результат был зафиксирован в матчах ЮАР – Тунис, Намибия – Мали и Танзания – Конго. Во всех 32 предыдущих матчах на турнире нулевых ничьих не было.

На Кубке Африки часто играют 0:0 – вот статистика:

2021-й: 0:0 в каждом из трех туров группового этапа (всего 4)

2019-й: 1-й тур без 0:0, зато в двух следующих – 5 матчей

2017-й: 3 нулевые ничьи на групповом этапе (16 сборных в турнире)

2015-й: 3 нулевые ничьи (16 сборных)

2013-й: 4 нулевые ничьи (16 сборных)

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