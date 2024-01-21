Математик-любитель создал модель для опредения победителей «Оскара», точность прогнозов – 77%. Говорит, что в этом году прервется 20-летний тренд

А «Оппенгеймер» сметет все статуэтки.

Уже 11 марта мы узнаем, кто станет лауреатами «Оскара». «Барбигеймер» (он же Бербенгеймер) пролетел циклоном по кошелькам и сердцам зрителей, вот только если в успех трио Гервиг – Робби 0 Гослинг верится с трудом (хотя есть предпосылки), то на байопик Нолана нацелились все престижные премии мира. Раздел «Ставки» на Sports.ru со всеми раскладами перед главной премией года, а еще с историей об одном гике, который смог совместить любовь к математике и кино.

Сразу условимся по двум пунктам: первое – мы берем в расчет только шесть номинаций, то есть тут не будет вороха технических номинаций, а также оригинальных сценариев и CGI. Коротко, лидеры оскаровской гонки по номинациям:

«Оппенгеймер» (13); «Бедные-несчастные» (11); «Убийцы цветочной луны» (10); «Барби» (8); «Маэстро» (7).

А второе – вот с этого и начнем.

Этот «Оскар» прервет 20-летний тренд

Каждый год фронтмен «The Hollywood Reporter» Бен Заузмер выдает свои варианты на премию. Практически никогда не ошибается, ведь за время работы в издании мужчина шлифует свою математическую модель предсказания победителей! За последние 20 лет стало обычным делом, что фильм №1 в прокате даже не номинировался на лучшую картину, не говоря уже о победе, но в этом году все поменялось. «Барби» в пятерке претендентов.

«Я использую математическую модель, которая включает в себя резюме каждого потенциального номинанта. В нее включены все предыдущие номинации и победы (например, результаты премии Гильдии сценаристов и другие), оценки критиков и котировки букмекеров, которые я перевожу в процентную вероятность того, что фильм, актер или сценарий получат желанную номинацию», – рассказывал журналист в недавней статье.

Итак, давайте сравним модель Бена и котировки букмекеров.

Метод Бена: «Оппенгеймер» или «Убийцы цветочной луны», журналист дает самый высокий балл на их победу – 100.

Котировки букмекеров: Тут все просто – только картина Нолана. Без вариантов.

Метод Бена: Без шансов, Нолан за «Оппенгеймера» – 99,5%. На втором месте Йоргос Лантимос – 87,4%, чуть отстал Скорсезе и «Убийцы цветочной луны» – 87%.

Котировки букмекеров: Тут все просто – только Кристофер Нолан.

Метод Бена: А вот за звание лучшего актера нас ждет битва! 99,5% на Киллиана Мерфи, Пол Джаматти – 95% и Брэдли Купер – 90,4%. Конечно, битва между Джаматти и Мерфи – главная изюминка премии, и тут 1.50 не должно вас смущать, обласканные критиками «Оставленные» с Полом Джаматти – вполне могут зажечь.

Котировки букмекеров: И у букмекеров те же лица.

Метод Бена: 99,1% на Лили Глэдстоун, кажется – это единственная статуэтка, которую сможет ухватить фильм старины Скорсезе. 96% на Эмму Стоун – тоже единственная премия, которую сможет взять фильм «Бедные-несчастные».

Котировки букмекеров: Та же битва Глэдстоун против Стоун. Тут уже надо довериться своему чутью – обе актрисы отыграли бесподобно.

Метод Бена: Да не умер он в конце Барби, Райан Гослинг может побороться со своим Кеном (93,2%)! Вот только невероятная игра Роберта Дауни-младшего (и 99,6%) и мстительность персонажа (ой, спойлеры) – оставит Гослинга с носом.

Котировки букмекеров: Будем честны, Железный человек заслужил.

Метод Бена: Тут все сложно, в модели Бена – Джой Рэндольф с 99,6%, Даниэль Брукс и Эмили Блант с 93,6%. Вот и думай, кто кого. Но лидер ясен, у букмекеров то же самое.

Котировки букмекеров: Из топовых номинаций только у Нолана цифры меньше.

Кто вы, мистер Заузмер?

Бен начал предсказывать лауреатов премии «Оскар», потому что любит только две вещи на свете: кино и математику, это сочетание и дало старт карьере.

Летом 2013 года Заузмер довольно необычным образом стал журналистом-фрилансером. Однажды летом парню позвонил Мэтт Беллони из The Hollywood Reporter, и попросил, чтобы Бен написал для журнала о предстоящем оскаровском сезоне. Откуда такой интерес к студенту? Двумя годами ранее, на первом курсе, Бен начал предсказывать вручение «Оскара» с помощью математики.

Склепав простенький сайт на Wordpress (кстати, он до сих пор доступен), Заузмер внезапно сорвал банк. Собрав данные из множества источников, таких как IMDb, сайт Академии, Rotten Tomatoes, Metacritic, он построил формулы на основе предсказаний изданий, рейтингов картин и прочих атрибутов.

«Это заняло месяц, но я смог опубликовать результаты на простом веб-сайте WordPress. В течение пары лет слухи о моих прогнозах на Оскар распространились от киноблогов по всему миру до упоминаний в The Wall Street Journal и The Economist. Я делаю прогнозы во всех 21 категории, которые не относятся к короткометражным фильмам (недостаточно данных, чтобы предсказать их математически)», – рассказывал Бен перед «Оскаром-2023».

За 11 лет, что он предсказывает победителей, топ-1 его математической модели выигрывает в 77% случаев. Неплохой процент. Самыми неожиданными стали победа Мэрил Стрип за фильм «Железная леди» (2011) и статуэтка Энга Ли, как лучшего режиссера в фильме «Жизнь Пи» (2012). В этом году все сложнее, но предсказание Бена, что «Барби» будет бороться за лучшую картину уже разрушило тренд, который жил с 2004 года.

Ждем премию.

Фото: Ringo Chiu/Global Look Press