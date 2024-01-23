Предскажи исходы футбольных матчей и получи 300 000 фрибетов от BetBoom! Стартует акция «Футбольный Оракул»
BetBoom начинает розыгрыш 300 000 фрибетов среди всех своих клиентов в акции «Футбольный Оракул»!
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на любые футбольные события на сумму от 1000₽.
Прогнозы принимаются до 27 января до 19:30 на матчи европейских лиг:
- Бундеслига. «Байер Ливеркузен» – «Боруссия Мёнхенгладбах» (начало матча 27 января в 20:30 МСК)
- Лига 1. «Марсель» – «Монако» (в 23:00)
- Серия А. «Фиорентина» – «Интер Милан» (28 января в 22:45)
Результаты розыгрыша BetBoom объявит 29 января в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 300 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.