Предскажи исходы футбольных матчей и получи 300 000 фрибетов от BetBoom! Стартует акция «Футбольный Оракул»

BetBoom начинает розыгрыш 300 000 фрибетов среди всех своих клиентов в акции «Футбольный Оракул»!

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на любые футбольные события на сумму от 1000₽.

Прогнозы принимаются до 27 января до 19:30 на матчи европейских лиг:

Бундеслига. «Байер Ливеркузен» – «Боруссия Мёнхенгладбах» (начало матча 27 января в 20:30 МСК)

Лига 1. «Марсель» – «Монако» (в 23:00)

Серия А. «Фиорентина» – «Интер Милан» (28 января в 22:45)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 29 января в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 300 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.