Иордания упустила победу над Южной Кореей с коэффициентом 21.00, пропустив на 90+1

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Кубок Азии Сборная Иордании по футболу Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Во втором туре Кубка Азии в группе E встречались сборные Иордании и Южной Кореи.

На девятой минуте Сон Хын Мин открыл счет с пенальти, который сам же и заработал, но на 37-й минуте Пак Ен У головой отправил мяч в свои ворота, а на 45+6 Язан Аль-Наймат вывел Иорданию вперед.

Сборная Южной Кореи спаслась от поражения только на 90+1, когда после удара Хван Ин Бома мяч в свои ворота подправил Язан Абу-Араб – 2:2.

Перед матчем коэффициент на победу корейцев составлял 1.11, а на победу или ничью Иордании – 5.25. При этом коэффициент на чистую победу Иордании до игры доходил даже до 21.00. А в день игры он спустился примерно до 9.50.

 
 
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий