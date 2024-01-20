Иордания упустила победу над Южной Кореей с коэффициентом 21.00, пропустив на 90+1

Во втором туре Кубка Азии в группе E встречались сборные Иордании и Южной Кореи.

На девятой минуте Сон Хын Мин открыл счет с пенальти, который сам же и заработал, но на 37-й минуте Пак Ен У головой отправил мяч в свои ворота, а на 45+6 Язан Аль-Наймат вывел Иорданию вперед.

Сборная Южной Кореи спаслась от поражения только на 90+1, когда после удара Хван Ин Бома мяч в свои ворота подправил Язан Абу-Араб – 2:2.

Перед матчем коэффициент на победу корейцев составлял 1.11, а на победу или ничью Иордании – 5.25. При этом коэффициент на чистую победу Иордании до игры доходил даже до 21.00. А в день игры он спустился примерно до 9.50.