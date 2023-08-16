Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

Мы привыкли к обычным коэффициентам, которые стартуют от 1.01 – и легко можем понять, насколько выгодны те или иные значения. А если мы видим коэффициенты вроде -0.06 или -1.33 – что делать с ними? А если встречаем форы 0.25 или тоталы 2.25 – как быть здесь?

Все это азиатские значения, которые встречаются в линиях.

Начнем с азиатских коэффициентов, которые чуть отличаются от привычных, но в целом достаточно просты. Их три вида.

Что такое малазийские коэффициенты

Давайте посмотрим, как они выглядят. Возьмем обычный футбольный матч и знакомые нам тоталы ТБ/ТМ1/2/3 и так далее.

Отрицательное значение – это чистая прибыль на одну единицу, положительное – нужная сумма сделки для заработки единицы. Проще говоря – так:

• Там где плюс. Ставим на ТБ2.5 100 рублей на 0.97: ставка сыграла – и получаем сверху 97 рублей. Перевести в привычный десятичный легко: просто прибавляем единицу к коэффициенту и получаем 1.97.

• Там где минус. ТМ2 с -0.61 означает, что мы можем выиграть 100 рублей, если поставим 61. Если нужно перевести коэффициент в десятичный, то это легкая задача в два действия: единицу делим на коэффициент без минуса и еще единицу прибавляем. То есть так: 1/0.61+1=2.64

Что такое гонконгские коэффициенты

Смотрим тот же матч и те же тоталы – переключаем на гонконгские значения. Что мы видим:

Здесь еще проще: умножаем коэффициент на поставленную сумму – и узнаем не общую, а просто размер прибыли. Те же два примера:

• Ставим на ТБ2.5 100 рублей с коэффициентом 0.97: ставка сыграла – мы выиграли 97 рублей.

• Ставим на ТМ2 100 рублей с 1.64: ставка сыграла – вместе с доходом в 164 рубля.

Что такое индонезийские коэффициенты

Берем тот же матч и поначалу ужасаемся: тут и большущие цифры, и минусы. И как с этим разобраться?

Не обращаем внимания на громоздкие цифры и просто соблюдаем правила с положительными и отрицательными значениями.

• Там где плюс. Ставим на ТМ2 100 рублей с 1.64: ставка сыграла – вместе с доходом в 164 рубля. Это мы только что видели в гонконгских коэффициентах.

• Там где минус. ТБ2.5 с -1.031 означает, что при ставке в 103 рубля мы выиграем 100. Такое мы уже видели в минусе малазийском. А для привычного десятичного коэффициента можно использовать ту же формулу – единица делится на коэффициент без минуса, а потом прибавляется единица: 1/1.031+1=1.96

Что такое азиатские форы и тоталы

Здесь уже другие значения – дробные, а прибыль или потеря могут быть лишь наполовину.

Начнем с фор. Мы часто видим значения вроде +0.25, -0.25, +0.75, -0.75, +1.25, -1.25. Вот как тут (единица означает хозяев, двойка – гостей):

Или же они прописываются таким образом:

Расшифровываем на примере (-0,-0.5) или (+0.5,+1.0). Во всех случаях это означает среднее значение, то есть в первом – между -0 и -0,5 – то есть -0.25, а во втором между +0.5 и +1.0 – то есть +0.75. И так далее.

Вспоминаем европейские, например, -0.5 (то есть прямая победа) – здесь при любой победе ставка выиграна, а при другом исходе проиграна. А если ставка на победу с форой -0.25:

• При любой победе ставка выиграна. Например, 1:0 – прибавляем 1 гол к -0.25 против нуля у соперника. Виртуальный счет 0.75:0 – победа.

• При ничьей – половина ставки проиграна, так как голов забито одинаково, но виртуальный счет теперь -0.25:0.

• При поражении – ставка полностью проиграна. Например, 0:1 – тогда у нас остается -0.25, а у соперника 1 гол, и виртуальный счет получается -0.25:1.

При +0.25 та же история – в обратную сторону. Любая победа – ставка выиграна, любое поражение – ставка проиграна, а если ничья, то у команды остается забито на 0.25 гола больше – это значит, что ставка выиграна наполовину.

Уместно рассмотреть и еще один нестандартный коэффициент вроде 0.75.

• Если фора -0.75, то для выигранной ставки нужна победа минимум в два мяча, для выигранной наполовину ставки – в один мяч (остается забито на 0.25 гола больше), а при ничьей или поражении ставка проиграна.

• Если +0.75, то устроит любая победа или ничья, при поражении в один гол – половина ставки проиграна (забито на -0.25 гола меньше), при поражении в два гола – вся ставка проиграна.

Как это работает в тоталах? Здесь мы тоже можем встретить записи двух видов.

Вот так:

Или вот так:

Обычно они записываются как ТМ2.25, ТБ3.25 и так далее. Но если видим скобки и два значения – рассчитываем так же, как и на примере с форой: (2.0,2.5) – среднее получается 2.25, (3.0,3.5) – среднее выходит 3.25.

Запомнить просто:

Например, ТМ2.5 – мы знаем – при двух голах ставка сыграла, при трех – нет. А ТМ2.25 – при двух голах сыграла половина ставки (так как в плюсе для нас осталось 0.25 – половинка от 0.5), при трех – нет. Или же ТБ3.25 – при трех голах половина ставки не сыграла (так как осталось 0.25 в минус для нас), а при четырех – да.

Зачем нужны азиатские коэффициенты?

Иногда они выгодны, когда коэффициент заманчивый, а потерять хочется не так много.

Например, мы хотели бы поставить на победу «Брентфорда» над «Кристал Пэлас» за 2.00, но не очень в ней уверены. Тут бы пригодилась для подстраховки нулевая фора, но коэффициент совсем скучный – 1.45. Тогда можно выбрать среднее значение – фору -0.25 на «Брентфорд» за 1.71.

Коэффициент интересный. «Брентфорд» побеждает – побеждаем и мы. А если ничья, то потеряем лишь половину поставленных денег. Тогда как при ставке на прямую победу со всеми деньгами бы расстались при итоговой ничьей. А поражение «Брентфорда» означало бы проигрыш ставки в обоих случаях.

Тот же пример и с тоталами. Нам кажется, что в этой игре может быть забито три гола, но риск существует, так что мы не решаемся на ТБ2.5 за 2.04. Подстраховка с ТБ2 – всего лишь 1.51, так что не вариант. А что если взять среднее значение? ТБ2.25 идет с симпатичным коэффициентом 1.77. Забьют три гола – ура, ставка выиграна. А если всего два – потеря только половины ставки.

Фактически азиатские коэффициенты – это варианты для подстраховки и попытка извлечь хоть какой-либо плюс, когда нет уверенности в высоком коэффициенте, а удобные фора/тотал оцениваются слишком низко. Но в целом для ставок на азиатские коэффициенты, как и на европейские, тоже необходим опыт.