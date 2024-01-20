Прямая трансляция UFC 297 Евлоев – Аллен, Стриклэнд – Дю Плесси: где смотреть онлайн в Казахстане 21 января

В Торонто 21 января пройдет значимый турнир UFC 297, в котором примет участие перспективный российский боец Мовсар Евлоев. Он планомерно движется к титулу чемпиона организации, а на его пути стоит британец Арнольд Аллен. В главном событии турнира Шон Стрикленд будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе против Дрикуса Дю Плесси.

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Где смотреть прямую трансляцию UFC 297 в Казахстане



Прямой эфир турнира с участием Евлоева пройдет на телеканале Setanta Sports 2 и в сервисе UFC Fight Pass. Поединки главного карда, который откроется боем Евлоева, начнутся в 9:00 по времени Астаны. Главный бой между Стриклендом и Дю Плесси стартует в районе 11:00.

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Евлоев – Аллен



Несмотря на то что Аллен занимает четвёртое место в рейтинге UFC в полулегком весе, а Евлоев – девятое, фаворитом боя считается российский боец. Он не потерпел ни одного поражения в карьере в 17 боях, а в самой престижной лиге мира одержал семь побед. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,38, на его соперника – с коэффициентом 3.15.

Стрикленд – Дю Плесси



Шон Стрикленд в прошлом бою подтвердил звание одного из топов UFC, неожиданно забрав титул у Исраэля Адесаньи. Противостоять ему будет Дю Плесси, который идет на серии из восьми побед, шесть из них – в UFC. Южноафриканец должен был выйти на бой против Адесаньи, но получил травму, и его триумфально заменил Стрикленд. Шансы Дю Плесси на победу оцениваются коэффициентом 2.13, Стрикленда – 1.75.

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