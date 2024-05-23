Беттор проигрывает около 15 тысяч рублей в среднем на 7-8 месяц после регистрации в БК (Дмитрий Сергеев)

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал, сколько стоит для букмекеров привлечь к себе нового клиента.

«Окупаемость привлеченного пользователя – восемь месяцев. На сегодняшний день рынок оценивает одного привлеченного пользователя в 15 тысяч рублей.

Пользователь, внесший депозит, совокупно проигрывает в районе 15 тысяч рублей в среднем на седьмой-восьмой месяц», – сказал Сергеев в интервью ютуб-проекту «НА ШУМЕ».

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