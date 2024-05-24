«БетБум» станет партнером сборной России. Контракт – более чем на 1 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу бизнес РФС Ставки на спорт Дмитрий Сергеев Ставки на футбол деньги Ставки

У сборной России появится партнер-букмекер. Об этом рассказал управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев.

«По свежайшим слухам нашей песочницы, букмекер «БетБум» станет официальным партнером сборной России по футболу.

Контракт на 3 года, общая сумма около 1 (одного) миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 млн на активации за весь период», – написал Сергеев.

С 2017 года сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.

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4 комментария
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Очередной шаг букмекерской лиги... ещё глубже погружается руки букмекеров именно в нашем чемпионате. Треть титульный спонсоров команд- букмекеры. Половина агентов зарегистрированных в рпл и работающих в лиге- имеют спонсоры и рекламу букмекеров у себя, три четверти клубов рпл этого сезона имеют доходы от букмекеров на уровне каких то задач, компаний и прочих моментов нс официальном уровне... теперь и сборную спорюнсирует букмекеров... и вы продолжаете смотреть этот чемпионат думая что ничего не происходит))) мне кажется в 90-ые в главной лиге страны не было столько странных матчей сколько сейчас... один- максимум два скандала на год. А сейчас в каждом туре по 1-2 странных разбирательств.... и никому нет дела... вообще ни капли не странно
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Ответ wadwill13
Очередной шаг букмекерской лиги... ещё глубже погружается руки букмекеров именно в нашем чемпионате. Треть титульный спонсоров команд- букмекеры. Половина агентов зарегистрированных в рпл и работающих в лиге- имеют спонсоры и рекламу букмекеров у себя, три четверти клубов рпл этого сезона имеют доходы от букмекеров на уровне каких то задач, компаний и прочих моментов нс официальном уровне... теперь и сборную спорюнсирует букмекеров... и вы продолжаете смотреть этот чемпионат думая что ничего не происходит))) мне кажется в 90-ые в главной лиге страны не было столько странных матчей сколько сейчас... один- максимум два скандала на год. А сейчас в каждом туре по 1-2 странных разбирательств.... и никому нет дела... вообще ни капли не странно
Ничего личного, просто бизнес, при том игорный бизнес - на государственном уровне, кто должен пополнять казну и карманы чиновников, вот почему у нас ровный чемпионат, деньги решают, но не только в плане вливания в отдельные клубы, как было раньше ....
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Ответ wadwill13
Очередной шаг букмекерской лиги... ещё глубже погружается руки букмекеров именно в нашем чемпионате. Треть титульный спонсоров команд- букмекеры. Половина агентов зарегистрированных в рпл и работающих в лиге- имеют спонсоры и рекламу букмекеров у себя, три четверти клубов рпл этого сезона имеют доходы от букмекеров на уровне каких то задач, компаний и прочих моментов нс официальном уровне... теперь и сборную спорюнсирует букмекеров... и вы продолжаете смотреть этот чемпионат думая что ничего не происходит))) мне кажется в 90-ые в главной лиге страны не было столько странных матчей сколько сейчас... один- максимум два скандала на год. А сейчас в каждом туре по 1-2 странных разбирательств.... и никому нет дела... вообще ни капли не странно
я так и не понял связи "спонсорства" букмекеров и "странных матчей", вы реально думаете что договорных матчей со спонсорством букмекеров со сборной станет больше? но где логическая связь между этими событиями и партнерствами? договорные всю жизнь играли, ибо букмекеры и без спонсорства существуют и будут существовать
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