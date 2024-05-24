«БетБум» станет партнером сборной России. Контракт – более чем на 1 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)

У сборной России появится партнер-букмекер. Об этом рассказал управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев.

«По свежайшим слухам нашей песочницы, букмекер «БетБум» станет официальным партнером сборной России по футболу.

Контракт на 3 года, общая сумма около 1 (одного) миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 млн на активации за весь период», – написал Сергеев.

С 2017 года сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.

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