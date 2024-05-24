Аналитик PARI Диков: «Нам очень невыгодны клиенты-лудоманы. Они не живут на долгой дистанции»

Директор data&analytics PARI Алексей Диков объяснил, почему букмекерским компаниям невыгодно работать с клиентами-лудоманами.

«Нам очень невыгодны такие клиенты. За клиентов очень большая конкуренция. Отдавать клиента, потерявшего ниточку азарта – уход в полные убытки. В связи с этим мы и продвигаем инициативы по ответственной игре.

Лудоманы интересны букмекерам только в моменте, но они не живут на долгой дистанции. Если человек улетает в бесконтрольность, это очень плохо, и не окупится», – рассказал Алексей Диков.

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