Илья Ковальчук и Максим Гончаров стали героями шоу OnlyFacts с Марией Орзул

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск шоу OnlyFacts с Марией Орзул, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» и ведущая Матч ТВ выясняет, насколько хорошо звезды знают факты о спортсменах.

Впервые в истории шоу – хоккейный выпуск, гостями которого стали звезда НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион и амбассадор «Лиги Ставок» Илья Ковальчук, а также обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда», победитель чемпионата мира-2007 U18 Максим Гончаров.

Именитые спортсмены угадывали, какой топ-хоккеист в детстве тренировался с девочками, кто попал на лед за взятку кока-колой и чье будущее предсказал чудо-прибор. Также в новом OnlyFacts — звонки комику Айдару Гараеву и музыканту Игорю Бутману, внезапный разговор с хоккеистом Данисом Зариповым и очень много смеха двух звездных хоккеистов, которые упорно бились за медаль нашей программы.

В предыдущих выпусках шоу в гости к Марии Орзул приходили тренер «Амкала» Сослан Гатагов и лучший медийный игрок 2023 года Василий Маврин, легенды футбола Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и тренер Леонид Слуцкий, комики Фил Воронин, Михаил Стогниенко, Васант Балан и многие другие.

Новый выпуск шоу OnlyFacts: https://youtu.be/QQQCHBGPX1I