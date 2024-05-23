FA обвинила Пакета во влиянии на игру с целью заработка на ставках. Из-за этого ранее сорвался переход хавбека «Вест Хэма» в «Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по итогам расследования относительно полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета по обвинению в нарушении беттингового регламента.

Ему выдвинуты обвинения в четырех нарушениях относительно его поведения в матчах против «Лестера» 12 ноября 2022-го, «Астон Виллы» (12 марта 2023-го), «Лидса» (21 мая 2023-го) и «Борнмута» (12 августа 2023-го).

«Предполагается, что он непосредственно стремился повлиять на ход, проведение или любой другой аспект этих матчей, намеренно стремясь получить карточку от судьи с ненадлежащей целью повлиять на рынок ставок, чтобы одно или несколько лиц получили прибыль от ставок», – говорится в сообщении.

Также хавбеку сборной Бразилии предъявлены обвинения в двух сопутствующих пунктах.

У Пакета есть время до 3 июня, чтобы ответить на обвинения. Из-за подозрений в ставках в прошлом году сорвался переход бразильца в «Манчестер Сити».

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