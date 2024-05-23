FA обвинила Пакета во влиянии на игру с целью заработка на ставках. Из-за этого ранее сорвался переход хавбека «Вест Хэма» в «Сити»

Теги Сборная Бразилии по футболу Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Лидс Лестер Ставки на спорт Футбольная ассоциация Англии Борнмут Лукас Пакета Ставки на футбол деньги Ставки

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по итогам расследования относительно полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета по обвинению в нарушении беттингового регламента.

Ему выдвинуты обвинения в четырех нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ против «Лестера» 12 ноября 2022-го, «Астон Виллы» (12 марта 2023-го), «Лидса» (21 мая 2023-го) и «Борнмута» (12 августа 2023-го).

«Предполагается, что он непосредственно стремился повлиять на ход, проведение или любой другой аспект этих матчей, намеренно стремясь получить карточку от судьи с ненадлежащей целью повлиять на рынок ставок, чтобы одно или несколько лиц получили прибыль от ставок», – говорится в сообщении.

Также хавбеку сборной Бразилии предъявлены обвинения в двух сопутствующих пунктах.

У Пакета есть время до 3 июня, чтобы ответить на обвинения. Из-за подозрений в ставках в прошлом году сорвался переход бразильца в «Манчестер Сити».

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12 комментариев
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Еще один миланист
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+9
Ответ Ромарио
Ну наконец-то. Я уж занервничал. С 20-ых чисел августа 2023 ФА всё-таки сформулировала претензии. Не прошло и года-)
1 обвинение готовилось 1 год
Значит 115 обвинений Ман Сити будут готовиться 115 лет

Так что Манчестер никогда не обвинят, ядерный апокалипсис наступит быстрее :)
+6
-1
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Ну наконец-то. Я уж занервничал. С 20-ых чисел августа 2023 ФА всё-таки сформулировала претензии. Не прошло и года-)
+4
0
+4
Когда решил делать бабки и основать бизнес, но что-то пошло не по плану.
+2
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Еще один индеец...
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Идиот, что тут скажешь
+2
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Как то не очень спешили в ФАА.
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Доказательств правда нет, поэтому ждут когда Пакет во всем сам признается
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К чему только не прикапываются лишь бы Сити не заниматься
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Ответ Ромарио
Ну наконец-то. Я уж занервничал. С 20-ых чисел августа 2023 ФА всё-таки сформулировала претензии. Не прошло и года-)
Собирали доказательства.
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Ответ Клименко
Еще один миланист
Ну прошлые свои кровные ставили, а этот лупил по ногам ради жёлтой, чтобы обогатились другие. Совсем дурачок.
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