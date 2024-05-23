Пакета об обвинениях в ставках от FA: «Буду до последнего вздоха биться, чтобы очистить свое имя»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) по поводу влияния на игру из-за ставок.

«Я крайне удивлен и разочарован, что FA решила выдвинуть обвинения в мой адрес. В течение девяти месяцев я сотрудничал с ними в каждом шаге их расследования и предоставил всю возможную информацию.

Я полностью отвергаю обвинения и буду до последнего вздоха биться за то, чтобы очистить свое имя.

С учетом текущего процесса, комментариев от меня по этой теме больше не будет», – заявил Пакета.

Ставки на Спортсе

«Ждал дня зарплаты, чтобы поиграть». Забаненный Тоуни – впервые в деталях о зависимости от ставок

100-миллионный трансфер Пакета в «Сити» срывается из-за ставок. Он получил очень странную желтую