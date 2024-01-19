Футбольный уикенд в ТОП-лигах

После перерыва на кубковые матчи и игры перенесенных встреч к нам мчатся незабываемые футбольные выходные. АПЛ, Ла Лига, Серия А и Лига 1 подарят интересные встречи, в которых многое может пойти не по плану. А почему? Всё из-за кубка Африканских наций и кубка Азии, явно изменившие составы и структуры игры команд.

Начнем с интересного матча в Италии.

Лечче – Ювентус | 22.01.2024 01:45

Не самая громкая вывеска, но крайне необычный матч пройдет в рамках 21-го тура Серии А. “Ювентус” на два очка отстает от лидирующего “Интера” и жаждет возглавить таблицу. Это вполне реально, так как миланская команда не сыграет в чемпионате на этих выходных. Тем самым “старая сеньора” скорее всего единолично станет первой командой в лиге, чем может пошатнуть нервишки “Интера”. “Лечче” ничего не может сопоставить одному из лидеров чемпионата. Пока “Юве” идёт с 17-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, “джиалоросси” не могут похвастаться частыми очками в матчах. Одна победа – восемь поражений – семь ничьих в 16 матчах в турнирах. Однако, интересный факт, “Ювентус” и “Лечче” играли в Турине в сентябре, когда матч хоть и закончился победой “бьянконери”, но счет 1-0 в домашнем матче говорит о довольно отважной защитной игре ребят из Лечче.

Наш прогноз: П2 и ТМ 2.5 – Да за 3.2 коэффициента. Не думаем, что “Юве” сможет забить много голов, но в победе туринского коллектива мы уверены. Кстати, коэффициент на П2 без дополнительных исходов составил 1.77, что является высокой котировкой от 1xBet в данном матче.

Продолжим матчем в Бундеслиге.

РБ Лейпциг – Байер 04 | 20.01.2024 23:30

Матч, который может решить судьбу чемпионства в Германии. “Байер” идет без поражений в чемпионате, но потерял очки сыграв вничью трижды за сезон. “Лейпциг”, конечно, уже не претендует на чемпионство и не сможет догнать конкурентов, но понервировать их в очных встречах явно способен. Учитывая, что у обоих коллективов имеются задачи в чемпионате, никто не должен проигрывать, а ничья может испортить ситуацию как леверкузенцам, так и “быкам”. Две встречи в 2023 году были за “Байером”. Но обе игры были на поле “аптекарей”, что дало преимущество в данных противостояниях. Сейчас же подопечных Хаби Алонсо ждёт поездка в Лейпциг, что может доставить проблем в чемпионской гонке.

Наш прогноз: Ничья за 3.85. Обе команды будут стараться не проиграть в этой встрече. Аккуратность коллективов может привести к неоднозначному результату на табло. 0-0 вполне возможный результат, поэтому выбираем ничью. Заходим на 1xBet и забираем Х в матче.

Не менее скучный матч ожидает нас в Ла Лиге.

Жирона – Севилья | 22.01.2024 02:00

Самая интригующая гонка за чемпионство может ждать нас в Испанской Примере. Каталонская “Жирона” гонится за одной из немногих возможностей выиграть Ла Лигу. Терять очки означает выйти из гонки. В 21-ом туре их ожидает встреча с “Севильей”. Раньше данный матч вызывал бы другие чувства, ведь в гонке участвовали бы “андалусийцы”. Но не всё так просто. За 2023 год “Жирона” трижды обыгрывала парней из “Севильи. Учитывая нынешнюю ситуацию в таблице, где каталонцы идут на первой строчке, а севильцы в шаге от зоны вылета, явным фаворитом являются хозяева.

Наш прогноз: победа “Жироны” за 1.78. Команды находятся по разным сторонам в турнирной таблице и коэффициент на победу “Жироны” выглядит аппетитно. Вероятно эксперты компании 1xBet отдают должное истории “Севильи”, но мы всё же живем настоящим и верим в сказку.

Продолжаем следить за футболом во Англии.

Борнмут – Ливерпуль | 21.01.2024 22:30

А вот и матч, который может стать отправной точкой в чемпионской гонке в Премьер-Лиге. “Ливерпуль” потерял главного игрока в лице Салаха, который выступает за Египет на КАН. Данная потеря может сказаться на боевой мощи команды и крепкий “Борнмут”, сильно заигравший в последнее время, явно даст жару в домашнем матче. Нападающий “вишенок” Доминико Соланке, игравший за “скаузеров” ранее, точно захочет забить бывшей команде и огорчить Юргена Клоппа. Чтобы не потерять очки, ливерпульцам предстоит придумать замену египетскому нападающему. Игроки скамейки крайне нестабильны. Помогут ли они в этом матче? Неизвестно.

Наш прогноз: Фора1 1 за 1.71. Рискнем и поверим, что “Ливерпуль” не забьет много, а то и вовсе не сможет победить “Борнмут”. Стоит отметить, что “вишенки” ударно идут во время чемпионата и умудряются обижать топ-клубы. Матч может стать таким же и по мнению 1xBet шанс победы “Ливерпуля” 56%, что не является очень большим в данном матче.

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