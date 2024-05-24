95 млрд рублей – чистая выручка БК PARI за 2023-й год

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал, из чего складывается чистая выручка букмекеров.

«Чистая выручка за 2023 год у нас – 95 миллиардов рублей. Давайте округлим до 100 для простоты.

Оборот – в 3,5 раза больше. Маржинальность бизнеса – 23-24%. Например, 100 миллиардов рублей к нам поступило на депозиты, 75 миллиардов забрали обратно выигравшие клиенты. Таким образом, остается разница 25 миллиардов.

Дальше с этих денег платятся налоги, комиссии платежным системам. С того, что остается – зарплаты, затраты на маркетинг и так далее», – сказал Сергеев.

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