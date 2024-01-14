Где смотреть «Реал» Мадрид – «Барселона» онлайн бесплатно в Казахстане: трансляция финала Суперкубка Испании

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Противостояние «Реала» и «Барселоны» в официальных матчах пять раз будоражило умы болельщиков по всему миру в прошлом году. У каталонцев было минимальное преимущество: три победы и два поражения. В начале нового года в рамках «Эль-Класико» будет разыгран Суперкубок Испании. Прямую трансляцию матча бесплатно смогут посмотреть клиенты FONBET.

Прямая трансляция «Реал» – «Барселона» 15 января


Встреча в Эр-Рияде начнется в ночь с 14 на 15 января в 01:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении FONBET, а телеканалы в Казахстане встречу не покажут.

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«Реал» Мадрид


Футболисты «Реала» пощекотали нервы своим болельщикам, в полуфинале Суперкубка Испании уступая в счете к 85-й минуте. Даже трех голов в основное время не хватило, чтобы уложить на лопатки земляков из «Атлетико». Сказывается отсутствие основного вратаря Тибо Куртуа. 

Однако голы Хоселу и Браима Диаса в дополнительное время отправили в финал именно «сливочных». Теперь у подопечных Карло Анчелотти серия из 6 побед, 5 из которых были завоеваны в основное время. Именно мадридцы считаются фаворитами предстоящего «Эль-Класико», в линии FONBET коэффициент на их итоговую победу равняется 1.70.

«Барселона»


Подопечные Хави, неудачно проводящие сезон, к середине января добились четырех побед подряд, чего с ними не случалось с сентября. Расправиться с неуступчивой «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании удалось даже без травмированных Марка-Андре Тер Штегена, Маркоса Алонсо и Гави. Голы на свой счет во втором тайме записали Роберт Левандовски и Ламин Ямаль. 

Теперь у действующих чемпионов Испании есть великолепная возможность второй год подряд поднять над головой Суперкубок страны. В FONBET на победу «Барселоны» в турнире можно поставить за 2.15 со страховкой, посмотреть трансляцию матча и забрать бонус до 200 000 тенге на первый депозит после регистрации по ссылке!

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