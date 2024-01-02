Управляющий партнер «Пари»: «Каждый букмекер старается удивить друг друга. Так мы подхлестываем конкуренцию между клубами»

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев поделился ожиданиями от 2024 года в букмекерской индустрии.

– С учетом уровня соревнований в 2024-м – Олимпиада и Евро – и того, что на рынке есть хорошая конкуренция, можно сказать, что год будет очень плодотворным по прорывам и новостям в индустрии?

– Скажу так – в этом году стало ощутимее, что все букмекеры набрали компетентных людей, и их компетенция позволила букмекерам делать очень крутые проекты. Это то, чего не хватало букмекерскому рынку в прошлые годы.

Сейчас каждый из нас старается удивлять друг друга, и это классно, потому что только в конкуренции мы развиваемся, растем. Такой уровень мало где есть.

Все стали очень продвинутыми, правильно оценивают уровень инвестиций. Это круто, что рынок стал разговаривать языком цифр, языком продукта, а не попытками «давайте возьмем этот контракт, он нам что-то даст». Такого уже нет.

Это круто для букмекеров и худо для многих клубов и федераций, которые привыкли за эти годы, что зарабатывать можно, просто придя к букмекеру и сказав: «Платите больше».

Теперь все спрашивают – а за что? Что вы нам дадите, какой направленный продукт обеспечите? Это будет означать, что наша конкуренция обязывает клубы и федерации выходить на тот же уровень конкуренции между собой за пользователя, за внимание молодой аудитории, которая только-только стала совершеннолетней.

Потому что если они этого делать не будут, то этому виду спорта настанет конец. И мы как букмекеры эту конкуренцию подхлестываем, потому что начинаем задавать вопросы – вы уже олды, ваш вид спорта никому не интересен, у вас падает популярность, зачем нам с вами работать? Мы ведь тогда будем ассоциироваться с деградирующим видом спорта или клубом.

Надеюсь, что наша конкуренция станет примером для клубов и они в плане маркетинга также станут бороться друг с другом.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Португалия – чемпион Евро, «ПСЖ» выиграет ЛЧ, а «Динамо» – РПЛ: оцениваем исходы с коэффициентом от 10.00

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий