Управляющий партнер «Пари»: «Каждый букмекер старается удивить друг друга. Так мы подхлестываем конкуренцию между клубами»

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев поделился ожиданиями от 2024 года в букмекерской индустрии.

– С учетом уровня соревнований в 2024-м – Олимпиада и Евро – и того, что на рынке есть хорошая конкуренция, можно сказать, что год будет очень плодотворным по прорывам и новостям в индустрии?

– Скажу так – в этом году стало ощутимее, что все букмекеры набрали компетентных людей, и их компетенция позволила букмекерам делать очень крутые проекты. Это то, чего не хватало букмекерскому рынку в прошлые годы.

Сейчас каждый из нас старается удивлять друг друга, и это классно, потому что только в конкуренции мы развиваемся, растем. Такой уровень мало где есть.

Все стали очень продвинутыми, правильно оценивают уровень инвестиций. Это круто, что рынок стал разговаривать языком цифр, языком продукта, а не попытками «давайте возьмем этот контракт, он нам что-то даст». Такого уже нет.

Это круто для букмекеров и худо для многих клубов и федераций, которые привыкли за эти годы, что зарабатывать можно, просто придя к букмекеру и сказав: «Платите больше».

Теперь все спрашивают – а за что? Что вы нам дадите, какой направленный продукт обеспечите? Это будет означать, что наша конкуренция обязывает клубы и федерации выходить на тот же уровень конкуренции между собой за пользователя, за внимание молодой аудитории, которая только-только стала совершеннолетней.

Потому что если они этого делать не будут, то этому виду спорта настанет конец. И мы как букмекеры эту конкуренцию подхлестываем, потому что начинаем задавать вопросы – вы уже олды, ваш вид спорта никому не интересен, у вас падает популярность, зачем нам с вами работать? Мы ведь тогда будем ассоциироваться с деградирующим видом спорта или клубом.

Надеюсь, что наша конкуренция станет примером для клубов и они в плане маркетинга также станут бороться друг с другом.

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