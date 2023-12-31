Португалия – чемпион Евро, «ПСЖ» выиграет ЛЧ, а «Динамо» – РПЛ: оцениваем исходы с коэффициентом от 10.00

В 2024 году будет много чемпионов по итогам наших любимых турниров. Плюс добавятся континентальные сражения в футболе – чемпионат Европы вместе с Кубками Африки и Азии.

Коэффициент 10.00 на событие дает 10% вероятности на то, что оно произойдет. Чем коэффициент выше, тем больше падает вероятность.

Мы решили отследить, кто может стать неожиданным победителем турнира, если из списка возможных чемпионов взять первую же команду с двузначным коэффициентом – от 10.00. И оценить – будет ли вообще такая команда сенсационным чемпионом.

Давайте посмотрим, что получилось в футболе:

А вот так – в других видах спорта:

Краткий комментарий по футболу:

● На Евро есть четыре сборные, которые котируются выше Португалии, но станет ли ее итоговая победа сенсацией? Едва ли, учитывая состав команды и мощную квалификацию. Примерно та же история в Африке – египтяне идут четвертыми, а их коэффициент не слишком сильно отличается от сенегальского.

А вот в Азии и Южной Америки разрыв серьезнее: у первых есть шесть фаворитов, укладывающихся в коэффициенты до 7.50, а потом пропасть до Китая, а у вторых главными претендентами считаются Аргентина, Бразилия и Уругвай, но дальше – разрыв.

● В еврокубках большого удивления такие победители бы не вызвали. Да, «ПСЖ» котируют пониже, чем в прошлые годы, но он все равно – один из фаворитов. А «Милан» и «Айнтрахт» по шансам идут вообще третьими в своих турнирах.

● А вот в лигах коэффициенты заметно велики. Потому что практически везде есть абсолютно явный фаворит. Исключение – АПЛ, здесь вдруг возникла интрига, но до десятки укладываются «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», а дальше очень большое расстояние до «Виллы».

Что в других видах:

● В НХЛ пришлось взять коэффициент побольше, так как на главного фаворита он стартует от 9.00, а в некоторых БК – вообще от 10.00. В КХЛ звучит удивительно, как неожиданным победителем может быть клуб, выигравший два прошлых турнира – но это если не знать, что ЦСКА сейчас идет всего шестым на Западе.

● В НБА с десяткой предлагают «Финикс», но шансы на чемпионство выше только у трех команд – «Бостона», «Денвера» и «Милуоки». А в Единой лиге ВТБ – четыре фаворита, которые никого к себе не подпустят, так что и разрыв – колоссальный.

● Наконец, в теннисных турнирах все турниры «Большого шлема», кажется, выиграют Новак Джокович, Карлос Алькарас и Ига Швентек, но конкуренты все же серьезные – и наверняка кто-то выстрелит. Впрочем, и тут разрыв между главным фаворитом и претендентом с коэффициентом от десятки тоже выглядит ощутимо.

Первые победители определятся уже в январе – в конце месяца закончится теннисный Australian Open. В феврале завершатся футбольные Кубок Африки и Кубок Азии. Весной узнаем победителей в футбольных чемпионатах и еврокубках, а также в российских хоккейных и баскетбольных турнирах.

Летом станут известны чемпионы на футбольных Евро и Кубке Америки, а также в НБА, НХЛ и теннисных «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Последними из всего списка определятся триумфаторы US Open – это произойдет в сентябре.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Octavio Passos