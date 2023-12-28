Гендиректор «Тенниси» о повышении целевых отчислений: «Для крупных букмекеров это большие расходы. Для нас ничего не меняется»

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Гендиректор БК «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о повышении целевых отчислений букмекеров на российский спорт.

В 2024 году ставка целевых отчислений увеличится с 1,5% до 2%. Минимальный порог отчислений – 30 млн рублей.

«Для крупных букмекерских компаний это большие расходы. Для маленьких БК есть минимальный порог отчислений: мы как платили его, так и будем платить. Для нас ничего не меняется.

Сейчас мы приблизимся к тому, чтобы переступить минималку. Поэтому спокойно переживем повышение целевых отчислений», – сообщил Сулейманов.

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