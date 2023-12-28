Кешбэк до 25%: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2024 год
Уникальное предложение на рынке продолжает действовать!
В преддверии Нового года БЕТСИТИ преподнес игрокам подарок. Букмекер продлил программу лояльности на весь 2024 год.
Для участия по-прежнему достаточно делать ставки на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ с коэффициентом от 1.20.
В программе лояльности девять уровней – от Bronze до Diamond+. В зависимости от оборота ставок можно получать статус и кешбэк. Рекордный кешбэк 25% достанется игрокам статуса Diamond+.
БЕТСИТИ повысил кешбэк по программе лояльности 1 июля 2023 года. Предложение стало рекордным среди российских букмекеров и пришлось по душе игрокам.
Уникальность акции не только в этом. Особенность предложения – в неограниченном по сумме кешбэке, который можно получить уже по итогам первого месяца.