Сайт БК Bettery заработал спустя 1,5 года после закрытия. Зарегистрироваться пока нельзя

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Букмекерская компания Bettery открыла свой сайт для пользователей.

15 апреля 2022 года букмекер объявил о прекращении деятельности на российском рынке – баланс клиентов перешел на счета в «Фонбет», а сайт с тех пор больше не открывался.

Спустя 1,5 года сайт Bettery снова заработал. Дизайн и линия (доступен и прематч, и лайв) повторяют функционал «Фонбета».

Зарегистрироваться у букмекера пока не получится – соответствующая кнопка неактивна. На главной странице размещено сообщение о том, что в ближайшее время появятся фрибеты за регистрацию.

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