«Лада» забросила 2+ шайбы в 5 играх на выезде подряд. С «Локомотивом» тренд продлится за 1.90
«Локомотив» и «Лада» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Тольятти забросил минимум две шайбы в пяти последних матчах на выезде.
Поставить на продление тренда с «Локомотивом» можно за 1.90. Индивидуальный тотал меньше 1,5 идет с таким же коэффициентом.
Матч состоится 23 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
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