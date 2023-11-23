«Лада» забросила 2+ шайбы в 5 играх на выезде подряд. С «Локомотивом» тренд продлится за 1.90

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«Локомотив» и «Лада» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Тольятти забросил минимум две шайбы в пяти последних матчах на выезде.

Поставить на продление тренда с «Локомотивом» можно за 1.90. Индивидуальный тотал меньше 1,5 идет с таким же коэффициентом.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Braden Howard
Я за ладу топлю
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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