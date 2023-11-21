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Развлечения в четверг: раз футбол на паузе – двигаем к экзотике, а еще – ждем много голов в КХЛ

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В футболе пока пауза между матчами сборных и клубными турнирами, но есть экзотические варианты, а в хоккее – сразу несколько крутых игр в КХЛ.

Даже в этот день можно что-то рассмотреть.

Сирия, ОАЭ, Швеция, Албания – выбирайте, что вам нравится

Здесь будет короткая роспись экзотики. Несколько вариантов чисто по статистике. Предупреждаем сразу – они авантюрны, учитывая, что хорошо команды и ситуации мы не знаем. Просто цифры. Вы можете изучить их дальше, если варианты понравятся.

● Сирия: «Хоттин» не проигрывает дома в девяти подряд играх и в последних восьми всего уступил лишь раз. У «Аль-Иттихада» нет побед в последних шести матчах. «Хоттин» не проиграет – за 1.67.

● ОАЭ: верх не сыграл лишь раз за последние семь игр «Дубба Аль-Хусуна» и восемь матчей «Масфута». ТБ2.5 уже прогнут, но есть ТБ2.75 за 1.68.

● Иран: тут низ – его не было лишь однажды в десяти последних матчах «Эстегляля» и дважды из 14 последних выездных игр «Сепахана». ТМ2.5 пока котируется за 1.74.

● Ямайка: вариант «обе забьют» не срабатывал только раз в последних семи играх «Тиволи Гарденс» и проходит в пяти подряд у «Маунт Плезант». Теперь они играют между собой, и «обе забьют» выставлен за 1.75.

● Албания: «Беса» забивала во вторых таймах шесть раз в последних семи матчах, «Вора» – пропускала в это же время в 15 из 17 последних игр. Гол «Бесы» во втором тайме оценен в 1.82.

● Швеция: «Фалькенберг» результативен в первом тайме дома в семи из последних восьми матчей и вообще забивает до перерыва в семи играх подряд.  У «Скевде АИК» – обязательный пропущенный гол в гостях в первом тайме в пяти матчах. Гол «Фалькенберга» в первом тайме оценен в 1.94.

А теперь – хоккей.

«Лада» не проиграет второй период в Ярославле

У «Локомотива» не получается выигрывать второй период в последнее время – лишь однажды победили в девяти прошлых играх. «Лада» же крепко держится на выезде в этот отрезок времени – уступила только дважды за последние 15 игр.

Если «Лада» не проиграет второй период в гостях против «Локомотива», сыграет коэффициент 1.66.

«Динамо» и «Торпедо» выдадут зрелище

Тут все просто: ТБ4.5 не сыграл только раз в 11 последних играх «Динамо» дома и лишь однажды в семи прошлых играх «Торпедо» в гостях. Вероятно, и сегодня в Москве будут голы.

Сейчас ТБ4.5 идет за 1.66.

СКА и «Спартак» тоже забьют много

ТБ4.5 прошел в девяти из последних десяти домашних матчей СКА и не зашел лишь однажды за последние восемь игр «Спартака». Но такой тотал уже невыгоден – коэффициент совсем низок (1.54).

А что если рассмотреть ТБ5 за 1.73? За эти же отрезки у СКА было четыре прохода и пять возвратов, а у «Спартака» – пять проходов и два возврата. Что ж, тоже вариант.

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Фото: vk/hc_lada

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