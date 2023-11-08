«Унион» спас ничью с «Наполи» и прервал серию из 12 поражений. В лайве сыграл коэффициент 9.50

«Наполи» сыграл вничью с «Унионом» (1:1) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Немецкий клуб пропустил в первом тайме, но спасся от поражения, забив почти сразу после перерыва. На 50-й минуте поставить на ничью можно было за 9.50.

Перед матчем «Наполи» шел явным фаворитом за 1.40.

«Унион» прервал серию из 12 поражений подряд. Немецкий клуб набрал первые очки в Лиге чемпионов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«МЮ» – единственная английская команда, проигравшая «Копенгагену» в ЛЧ. Могут повторить за коэффициент 4.50?