«Унион» спас ничью с «Наполи» и прервал серию из 12 поражений. В лайве сыграл коэффициент 9.50

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«Наполи» сыграл вничью с «Унионом» (1:1) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Немецкий клуб пропустил в первом тайме, но спасся от поражения, забив почти сразу после перерыва. На 50-й минуте поставить на ничью можно было за 9.50.

Перед матчем «Наполи» шел явным фаворитом за 1.40.

«Унион» прервал серию из 12 поражений подряд. Немецкий клуб набрал первые очки в Лиге чемпионов.

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1 комментарий

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Карина Кулина
Эта ужасная серия Униона должна была рано или поздно закончится. Даже чисто математически))
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