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«МЮ» – единственная английская команда, проигравшая «Копенгагену» в ЛЧ. Могут повторить за коэффициент 4.50?

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«Копенгаген» примет «Манчестер Юнайтед» в Дании – в 23:00 по Москве стартует матч четвертого тура ЛЧ. Раздел «Ставки» на Sports.ru с исторической справкой из далекого 2006 года.

Историю не вычеркнуть

В 2006 году в том же четвертом туре Лиги чемпионов «Юнайтед» неожиданно проиграл 0:1, хотя тот состав крушил вообще все на своем пути. Значимость события – колоссальна, ведь это единственная победа «Копенгагена» над английским клубом в истории. В первое пришествие Столе Сольбаккена (первый год у руля команды, всего пять, позже вернулся еще на семь сезонов) собралась приличная банда: Вендт, Бреде Хангеланд, Квист, Атиба Хатчинсон и Маркус Ольбек, забивший единственный мяч в ворота Ван дер Сара, не отсиживались в обороне, а играли в атакующий футбол. Обзор для тех, кто хочет окунуть в те далекие времена.

В том году на победу «МЮ» давали 1.42, на «Копенгаген» – 8.00. История может повториться сегодня.

Датчане снова андердоги

Правда коэффициент сегодня – 4.46, на штормящий «Юнайтед» – 1.76. В случае поражения англичане упадут на последнее место в группе, прямо сейчас у них три очка, у хозяев – одно.

Еще одна важная история: «МЮ» никогда не переваливал за коэффициент 1.50 в матчах с «Копенгагеном», сегодня – как вы сами видите – коэффициент стремится к двойке. Объяснение простое – «Юнайтед» выиграл лишь один из семи последних выездных матчей в ЛЧ. При этом в шести играх подряд не может победить с разницей больше одного гола, когда котируется ниже двойки – одна победа в 11 таких играх в этом году. И последнее, семь из восьми побед «МЮ» во всех турнирах подряд закончились с рахницей в один мяч. Звезды сошлись?

На то, что снова будет 1:0 в пользу датчан – классные 14.00. На то, что в итоге будет просто фора (+1) – 1.60.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

4 комментария

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Expada
МЮ должны выйти из группы
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Руслан1313
И в страшном сне не хочется увидеть как Копенгаген выиграет у МЮ
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Den
надеюсь здесь ЭТХ не перемудрид
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