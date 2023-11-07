«Боруссия» дважды обыграла «Ньюкасл» в ЛЧ. Оба раза «Дортмунд» шел андердогом

«Боруссия» победила «Ньюкасл» (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дортмундский клуб за 2 недели дважды обыграл англичан. Оба раза «Боруссия» шла аутсайдером у букмекеров.

«Боруссия» набрала 7 очков и поднялась на первое место в группе F как минимум до матча «Милан» – «ПСЖ». «Ньюкасл» остался на 3-й строчке с четырьмя очками.

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«Милан» 5 матчей подряд не забивает в Лиге чемпионов. «ПСЖ» не пропустит за 3.45