«Боруссия» дважды обыграла «Ньюкасл» в ЛЧ. Оба раза «Дортмунд» шел андердогом

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«Боруссия» победила «Ньюкасл» (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дортмундский клуб за 2 недели дважды обыграл англичан. Оба раза «Боруссия» шла аутсайдером у букмекеров.

«Боруссия» набрала 7 очков и поднялась на первое место в группе F как минимум до матча «Милан» – «ПСЖ». «Ньюкасл» остался на 3-й строчке с четырьмя очками.

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«Милан» 5 матчей подряд не забивает в Лиге чемпионов. «ПСЖ» не пропустит за 3.45

2 комментария

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Виталий Ан
Молодцы. После провала с Баварией, не плохо сыграли. А главное всегда пытаются играть, в отличии Ньюкасла. Первый матч с Миланом позор АПЛ. Где даже попыток не было сыграть самим. Вот на что были надежды играя в группе смерти? И только чудом Милан не победил. А Ньюкасл теперь имеет все шансы не попасть даже в ЛЕ. И поделом!
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Nikich1990
криптонит Ньюкасла
0
0
0
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