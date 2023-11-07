«Милан» 5 матчей подряд не забивает в Лиге чемпионов. «ПСЖ» не пропустит за 3.45

«Милан» и «ПСЖ» встретятся в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Команда Стефано Пиоли не забила в пяти матчах Лиги чемпионов подряд – это антирекорд среди итальянских клубов. Безголевая серия насчитывает уже 497 минут.

Букмекеры уверены, что «Милан» сломает тренд и впервые забьет в этом розыгрыше ЛЧ – на это дают коэффициент 1.30. Обратная ставка в игре с «ПСЖ» идет за 3.45.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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