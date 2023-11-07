«Дарул Такзим» победил дома в 24 из 25 последних матчей. За 3.23 идет продление тренда с корейским «Ульсаном»

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«Дарул Такзим» и «Ульсан» встретятся в матче Лиги чемпионов АФК.

Малазийский клуб победил в 24 из 25 последних домашних играх. Единственное поражение – в матче ЛЧ с японским «Кавасаки» (0:1).

Корейский «Ульсан» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей на выезде.

Поставить на то, что «Дарул Такзим» не проиграет, можно за 1.73. Победа малазийского клуба идет за 3.23.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 15:00 по московскому времени.

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