У «Тоттенхэма» 8 побед в 9 последних матчах и ни одного поражения в сезоне. 2.24 дают на победу над «Челси»

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«Тоттенхэм» примет «Челси» в 11-м туре чемпионата Англии.

Хозяева лидируют в АПЛ, ни разу не проиграв в этом сезоне. У «Тоттенхэма» 8 побед в 9 последних встречах.

«Челси» занимает 13-ю строчку в таблице чемпионата. В 9 последних матчах команда Маурисио Почеттино победила лишь трижды.

«Тоттенхэм» идет букмекерским фаворитом игры за 2.24. Победа «Челси» оценивается в 3.20, ничья – в 3.80.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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