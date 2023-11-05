Харри Кейну давали 23,5 гола на 34 тура Бундеслиги за 1.85, он забил уже пятнадцать

Харри Кейн проводит великолепный сезон после переезда в «Баварию».

Орвард забил больше 60% мячей за меньше, чем 30% матчей, плюс сделал три хет-трика, перед началом сезона букмекерские конторы выставил порог в четыре, с коэффициентом 6.00.

Два лучших бомбардира прошлого сезона – Фюллькруг и Нкунку забили по 16 мячей, у Кейна в запасе еще 24 матча. Если англичанин продолжит забивать в таком же количестве, к маю он может не просто побить рекорд Роберта Левандовского (41 мяч в сезоне), но и вообще зайти за пятьдесят мячей.

Коэффициенты на немецкую «Золотую бутсу» пока не обновились, а вот в ЛЧ на Кейна дают 4.50 – при том, что голов у него столько же, сколько у Холанда.

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