Харри Кейну давали 23,5 гола на 34 тура Бундеслиги за 1.85, он забил уже пятнадцать

Теги Бавария бундеслига Германия Ставки на спорт Харри Кейн Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Харри Кейн проводит великолепный сезон после переезда в «Баварию».

Орвард забил больше 60% мячей за меньше, чем 30% матчей, плюс сделал три хет-трика, перед началом сезона букмекерские конторы выставил порог в четыре, с коэффициентом 6.00. 

Два лучших бомбардира прошлого сезона – Фюллькруг и Нкунку забили по 16 мячей, у Кейна в запасе еще 24 матча. Если англичанин продолжит забивать в таком же количестве, к маю он может не просто побить рекорд Роберта Левандовского (41 мяч в сезоне), но и вообще зайти за пятьдесят мячей. 

Коэффициенты на немецкую «Золотую бутсу» пока не обновились, а вот в ЛЧ на Кейна дают 4.50  – при том, что голов у него столько же, сколько у Холанда.

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2 комментария

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Павел Варламов
В этом сезоне интересная борьба за золотую бутсу
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Funny lepka
И вот зачем Реал гнался за Мбаппе если есть это…За Реалом особо не слежу, но почему?!
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