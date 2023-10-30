«Динамо» забивает меньше 3 шайб в 9 из 10 последних матчей. «Сочи» продлит тренд за 2.70

«Сочи» примет «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб в 9 из последних 10 матчей забивает меньше трех шайб. Индивидуальный тотал «Динамо» меньше 2,5 в сегодняшней игре идет за 2.70.

Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 3.90. На ничью дают 4.80, на успех «Динамо» – 1.77.

Матч состоится 30 октября и начнется в 19:30 мск.

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