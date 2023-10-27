«Лада» не проигрывает в основное время в 17 из 21 последних матчей. За 1Х с «Ак Барсом» дают 2.00
«Лада» примет «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Тольятти не проигрывает в основное время в 17 из последних 21 матчей. У «Ак Барса» идентичные показатели на этом отрезке.
Поставить на то, что «Лада» не проиграет, можно за 2.00. Победа хозяев идет за 4.10, ничья – с тем же коэффициентом.
Ставки на победу «Ак Барса» в основное время принимаются за 1.82.
Матч состоится 27 октября и начнется в 18:00 мо московскому времени.
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