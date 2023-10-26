Нет тай-брейкам от Медведева, «Сочи» уделает СКА и сухая победа в АПЛ сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня охватит теннис, футбол и КХЛ, пока ждем завтрашнего футбола. Смотрим на самое интересное.

Нет тай-брейкам

В Австрии очень быстрый зал, средняя скорость покрытия – 9/10, куча топовых игроков с мощной подачей в заявке – идеальный мир для пробития тотала по тай-брейкам, но не в этом году: всего в 5 из 24 матчей в Вене доехали до тай-брейка. Все они были в первом круге, а вот в 1/8 – ноль..

Сегодня в Вене стартуют четвертьфиналы, а коэффициенты на тай-брейки не меняются. Так, максимально дорогой в игре Медведева и Хачанова по 2.25.

«Сочи» хочет снова

«Сочи» обыграл СКА в октябре впервые за 20 матчей, Матвей Мичков в ударе. СКА идет фаворитом сегодняшнего матча за 1.69. На итоговую победу петербуржцев дают 1.36.

Коэффициент на победу «Сочи» в основное время составляет 4.60. Успех с учетом овертайма и буллитов оценивается в 3.30. Смогут повторить?

«Тоттенхэм» выйдет сухим

«Кристал Пэлас» слабо играет с «Тоттенхэмом», в 16 предыдущих играх в АПЛ за «Тоттенхэмом» 13 побед (две ничьи и поражение), при этом «Пэлас» 11 раз не забивал. В этом сезоне тоже все плохо, только семь мячей (для сравнения меньше в чемпионате забил только «Борнмут»). А вот команда Энджа Постекоглу пропустила всего восемь мячей, и в лиге лучше оборона лишь у «Манчестер Сити».

Сухая победа «Тоттенхэма» за 3.40 выглядит подарком от букмекеров.

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press