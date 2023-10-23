«Нефтехимик» представил форму в честь 55-летия клуба. На свитер вернулась буква «Н»

«Нефтехимик» показал новую форму, посвященную 55-летию клуба.

Комплект вдохновлен формами, в которых клуб из Нижнекамска выступал в год основания. Экипировка разработана совместно с официальным партнером клуба – букмекерской компанией «Пари».

«Клуб «Нефтехимик» появился в Нижнекамске в 1968 году и прошел путь от участника городских соревнований до плей-офф КХЛ.

В честь юбилея «Нефтехимик» и «Пари» обратились к истокам и представили джерси тех же оригинальных морковных цветов, в каких команда впервые сыграла перед болельщиками. Кроме того, на свитера хоккеистов нанесли букву Н, которая украшала форму 55 лет назад.

Болельщики по достоинству оценят и другие элементы дизайна новой формы. В частности, создатели разместили в районе плеч и на спине специальные паттерны, в основе которых лежит структура цепи макромолекул синтетического каучука. Ее изобразили графически в виде пересекающихся гексагонов.

Кроме того, на воротники нанесли название города Нижнекамска на татарском языке (Түбəн Кама), обрамленное традиционным национальным узором», – сказано в пресс-релизе «Пари».

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