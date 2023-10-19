«Куньлунь» и минское «Динамо» – самые грубые команды КХЛ. В линии очного матча есть малые штрафы

Минское «Динамо» встретится с «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодняшние соперники – абсолютные лидеры сезона по штрафному времени за матч. «Куньлунь» в среднем получает по 12 минут 5 секунд штрафа, «Динамо» – по 11 минут 52 секунды.

В среднем за игру команды из Китая и Белоруссии зарабатывают по 5 двухминутных удалений. Сопоставимые цифры только у «Торпедо».

«Куньлунь» и «Динамо» дважды встречались в этом сезоне. В сентябре они набрали 30 штрафных минут на двоих, а неделю назад – 16.

Поставить на тотал малых штрафов больше 8,5 в сегодняшней игре можно за 1.88.

Матч состоится 19 октября. Начало – в 19:30 мск.

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