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Голы в Уругвае и Кубке России, много шайб от ЦСКА и «Локомотива»: пять ставок даже в дни без событий

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Не столько мучителен перерыв на матчи сборных в футболе, сколько два дня после них, когда еще нет никаких важных клубных игр. Но для ставок можно кое-что найти даже в этом случае. Плюс всегда поможет хоккей.

Гол из чемпионата Уругвая

Да, забрались далеко. Сыграют «Расинг» и «Феникс» – первые только однажды во вторых таймах прошлых шести матчей дома не пропускали, у вторых та же история с гостевыми играми. Забьет ли «Феникс» после перерыва – главный вопрос. На это событие установлен высокий коэффициент 2.06.

Начали эти команды чемпионат одинаково – по пять очков в пяти матчах, шансы примерно равны.

 Неподалеку Аргентина – там вариант из Кубка лиги

«Ривер Плейт» – явный фаворит гостевого матча против «Колона», но на выезде из предыдущих восьми матчей побеждал лишь однажды. А «Колон» не проиграл дома «Риверу» последние семь игр.

Сейчас расклады в пользу гранда, но 1.88 предлагается на непроигрыш «Колона». Да и дома команда не уступает в девяти последних играх – еще с середины лета.

Куда без Кубка России – вариант с голом «Арсенала»

«Арсенал» примет «Родину», которая регулярно пропускает во вторых таймах –в шести выездных играх подряд, в шести из семи предыдущих матчей всего. Справедливости ради, у «Арсенала» под это не очень подходит статистика – команда лишь дважды в тех играх, в которых забивала, делала это во втором тайме, но в остальных случаях голы сыпались в первом.

В общем, гол «Арсенала» в первом тайме котируется за 2.03, а во втором – за 1.74. Даже интересно, что из этого выйдет.

В КХЛ – второй период «Автомобилиста» и «Амура»

У «Автомобилиста» во вторых периодах только одна победа в последних девяти играх и дома, и вообще. «Амур» не проигрывает этот же отрезок в шести играх из последних семи.

Непроигрыш «Амура» во втором периоде предлагается за 1.51 – низковато. Есть нулевая фора – за 2.35. Лучшим был бы вариант с +0.25, если сможете найти в вашей БК.

Ждем голы от ЦСКА и «Локомотива»

Тоже матч КХЛ. С «Локомотивом» весело – ТБ4.5 регулярно пробивался в последних восьми гостевых матчах и в семи из восьми последних игр. У ЦСКА – в пяти из последних восьми. ТБ4.5 в этой игре котируется за 2.08.

А если рассмотреть ТБ4 за 1.64? У «Локомотива» в последних десяти играх он проходил восемь раз, один раз не прошел, еще однажды был возврат. У ЦСКА из восьми предыдущих матчей – пять проходов, два возврата и один раз ТБ4 не сыграл.

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Фото: vk/pfcarsenaltula

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